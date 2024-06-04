(Сентемова) Овдотья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Сентемов Потап Филиппов
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Сентемов Потап Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Сентемов Потап Филиппов
Смерть
После 1802