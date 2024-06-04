(Сентемова) Овдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сентемова) Овдотья Иванова

(Сентемова) Овдотья Иванова

Место рождения

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Потап Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Сентемов Иван Потапов

Отец ребёнка: Сентемов Потап Филиппов

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Сентемов Ларион Потапов

Отец ребёнка: Сентемов Потап Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Сентемов Флор Потапов

Отец ребёнка: Сентемов Потап Филиппов

Смерть
После 1802

Мы используем куки для улучшения работы сайта.