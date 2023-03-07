Сентемова Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемова Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Татьяна Макарова

Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Сентемов Филипп Макаров

Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров

Рождение ребёнка
Между 1714 и 1718

Сын: Сентемов Емельян Макаров

Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Сентемов Иван Макаров

Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Анисья Макарова

Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Сентемов Герасим Макаров

Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Макар Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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