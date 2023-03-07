Сентемова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Татьяна Макарова
Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1710
Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров
Рождение ребёнка
Между 1714 и 1718
Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Анисья Макарова
Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Сентемов Макар Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719