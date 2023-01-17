Мосиенко (Долбня) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко (Долбня) Ирина Андреевна

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Место рождения

Ракитянка

Дата рождения

1900

Дата смерти

05.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Долбня Андриан Филиппович

Мать: Долбня Гликерия Калинниковна

Бракосочетание
10.11.1917

Муж: Мосиенко Ефим Петрович

Оренбургская губ., Орский уезд, 3-я Усерганская волость, с. Ракитянский, Казанско-Богородицкой церковь
Рождение ребёнка
30.06.1923

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Мосиенко Ефим Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1925

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Мосиенко Ефим Петрович

Рождение ребёнка
24.12.1928

Дочь: Юркян Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Мосиенко Ефим Петрович

Рождение ребёнка
19.06.1935

Сын: Мосиенко Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Мосиенко Ефим Петрович

Рождение ребёнка
28.03.1938

Сын: Мосиенко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Мосиенко Ефим Петрович

Новая Ракитянка, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
05.02.1945
Новая Ракитянка, Кувандыкский, Оренбургская область
Причина смерти: Завалило упавшим сараем
Похороны
Неизвестно
Новоракитянское кладбище
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