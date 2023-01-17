Мосиенко (Долбня) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти05.02.1945
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
10.11.1917
Оренбургская губ., Орский уезд, 3-я Усерганская волость, с. Ракитянский, Казанско-Богородицкой церковь
Рождение ребёнка
30.06.1923
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Мосиенко Ефим Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1925
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Мосиенко Ефим Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Юркян Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Мосиенко Ефим Петрович
Рождение ребёнка
19.06.1935
Отец ребёнка: Мосиенко Ефим Петрович
Рождение ребёнка
28.03.1938
Отец ребёнка: Мосиенко Ефим Петрович
Смерть
05.02.1945
Причина смерти: Завалило упавшим сараем
Похороны
Неизвестно
Новоракитянское кладбище