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Мосиенко Ефим Петрович

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Место рождения

Ракитянка

Дата рождения

1899

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мосиенко Пётр Ефимович

Мать: Мосиенко Варвара Михайловна

Бракосочетание
10.11.1917

Жена: Мосиенко Ирина Андреевна

Оренбургская губ., Орский уезд, 3-я Усерганская волость, с. Ракитянский, Казанско-Богородицкой церковь
Рождение ребёнка
30.06.1923

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Мосиенко Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
10.05.1925

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Мосиенко Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
24.12.1928

Дочь: Юркян Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Мосиенко Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
19.06.1935

Сын: Мосиенко Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Мосиенко Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
28.03.1938

Сын: Мосиенко Иван Ефимович

Мать ребёнка: Мосиенко Ирина Андреевна

Новая Ракитянка, Кувандыкский, Оренбургская область
Смерть
1938
Новая Ракитянка, Кувандыкский, Оренбургская область
Причина смерти: Сбил поезд ехавшего пьяным на лошади
Похороны
Неизвестно
Ракитянское кладбище
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