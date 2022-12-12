Мосиенко Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
10.11.1917
Жена: Мосиенко Ирина Андреевна
Оренбургская губ., Орский уезд, 3-я Усерганская волость, с. Ракитянский, Казанско-Богородицкой церковь
Рождение ребёнка
30.06.1923
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Мосиенко Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
10.05.1925
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Мосиенко Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
24.12.1928
Дочь: Юркян Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Мосиенко Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
19.06.1935
Мать ребёнка: Мосиенко Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
28.03.1938
Мать ребёнка: Мосиенко Ирина Андреевна
Смерть
1938
Причина смерти: Сбил поезд ехавшего пьяным на лошади
Похороны
Неизвестно
Ракитянское кладбище