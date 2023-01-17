Долбня Гликерия Калинниковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Косенко Марфа Андриановна
Отец ребёнка: Долбня Андриан Филиппович
Рождение ребёнка
07.08.1894
Сын: Долбня Григорий Андрианович
Отец ребёнка: Долбня Андриан Филиппович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Долбня Андриан Филиппович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мосиенко Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Долбня Андриан Филиппович