Долбня Гликерия Калинниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбня Гликерия Калинниковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Косенко Марфа Андриановна

Отец ребёнка: Долбня Андриан Филиппович

Рождение ребёнка
07.08.1894

Сын: Долбня Григорий Андрианович

Отец ребёнка: Долбня Андриан Филиппович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Долбня Иван Андрианович

Отец ребёнка: Долбня Андриан Филиппович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мосиенко Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Долбня Андриан Филиппович

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