Юркян (Мосиенко) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения24.12.1928
Дата смерти01.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1928
Отец: Мосиенко Ефим Петрович
Мать: Мосиенко Ирина Андреевна
Бракосочетание
17.?.1949
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1952
Сын: Бабий Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1963
Сын: Юркян Александр Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.?.1963
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
04.?.1966
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
12.?.1973
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.2009