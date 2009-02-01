Юркян (Мосиенко) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркян (Мосиенко) Анна Ефимовна

Юркян (Мосиенко) Анна Ефимовна

avatar

Место рождения

Ракитянка

Дата рождения

24.12.1928

Дата смерти

01.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1928

Отец: Мосиенко Ефим Петрович

Мать: Мосиенко Ирина Андреевна

Бракосочетание
17.?.1949

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1952

Сын: Бабий Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1963

Сын: Юркян Александр Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
17.?.1963

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
04.?.1966

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
12.?.1973

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.2009
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close