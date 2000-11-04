Мосиенко Пётр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко Пётр Ефимович

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Место рождения

Ракитянка

Дата рождения

19.06.1935

Дата смерти

04.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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1937 г.р.

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1935

Отец: Мосиенко Ефим Петрович

Мать: Мосиенко Ирина Андреевна

Бракосочетание
21.?.1959

Жена: скрыто настройками приватности

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Тамара Алексеевна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
26.04.1968

Жена: Мосиенко Тамара Алексеевна

Мценск, город Мценск, Орловская область
Развод
20.?.1968

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосиенко Тамара Алексеевна

Мценск, город Мценск, Орловская область
Смерть
04.11.2000
Мценск, город Мценск, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Болховское кладбище
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