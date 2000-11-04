Мосиенко Пётр Ефимович
Место рождения
Дата рождения19.06.1935
Дата смерти04.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1935
Отец: Мосиенко Ефим Петрович
Мать: Мосиенко Ирина Андреевна
Бракосочетание
21.?.1959
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко Тамара Алексеевна
Бракосочетание
26.04.1968
Развод
20.?.1968
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосиенко Тамара Алексеевна
Смерть
04.11.2000
Похороны
Неизвестно
Болховское кладбище