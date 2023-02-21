Долбня Андриан Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолбня Андриан Филиппович

Долбня Андриан Филиппович

avatar

Место рождения

Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1942

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Долбня Филипп

Мать: не указана

Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Косенко Марфа Андриановна

Мать ребёнка: Долбня Гликерия Калинниковна

Рождение ребёнка
07.08.1894

Сын: Долбня Григорий Андрианович

Мать ребёнка: Долбня Гликерия Калинниковна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Долбня Иван Андрианович

Мать ребёнка: Долбня Гликерия Калинниковна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мосиенко Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Долбня Гликерия Калинниковна

Смерть
После 1942
Похороны
Неизвестно
Ракитянское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close