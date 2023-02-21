Долбня Андриан Филиппович
Место рожденияКурская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Дата рождения1861
Дата смертиПосле 1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Долбня Филипп
Мать: не указана
Курская губ., Грайворонский уезд, сл. Ракитная
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Косенко Марфа Андриановна
Мать ребёнка: Долбня Гликерия Калинниковна
Рождение ребёнка
07.08.1894
Сын: Долбня Григорий Андрианович
Мать ребёнка: Долбня Гликерия Калинниковна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Долбня Гликерия Калинниковна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мосиенко Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Долбня Гликерия Калинниковна
Смерть
После 1942
Похороны
Неизвестно
Ракитянское кладбище