Алексеева (Рулева) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
13.02.1883
Сын: Алексеев Тимофей Осипович
Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
Около 08.06.1888
Дочь: Агриппина Осиповна
Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1890
Дочь: Колочкова Анна Осиповна
Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1893
Сын: Алексеев Василий Осипович
Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
18.09.1896
Дочь: Пелагея Осиповна
Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1900
Сын: Алексеев Тимофей Осипович
Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1903
Дочь: Елена Осиповна
Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич
Смерть
Неизвестно