Алексеева (Рулева) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Рулева) Марфа Ивановна

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Место рождения

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Алексеев Осип Васильевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
13.02.1883

Сын: Алексеев Тимофей Осипович

Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Алексеев Иван Осипович

Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 08.06.1888

Дочь: Агриппина Осиповна

Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1890

Дочь: Колочкова Анна Осиповна

Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1893

Сын: Алексеев Василий Осипович

Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1896

Дочь: Пелагея Осиповна

Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Алексеев Тимофей Осипович

Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1903

Дочь: Елена Осиповна

Отец ребёнка: Алексеев Осип Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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