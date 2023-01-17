Алексеев Василий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Василий Осипович

Алексеев Василий Осипович

avatar

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1893

Отец: Алексеев Осип Васильевич

Мать: Алексеева Марфа Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.01.1893
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Василий Иванович Герасимов и Анна Егоровна Алексеева | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
30.03.1915

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Алексеева Вера Ефимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Вера Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close