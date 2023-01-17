Алексеев Василий Осипович
Место рождения
Дата рождения28.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1893
Отец: Алексеев Осип Васильевич
Мать: Алексеева Марфа Ивановна
Крещение
29.01.1893
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Василий Иванович Герасимов и Анна Егоровна Алексеева | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
30.03.1915
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Алексеева Вера Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Вера Ефимовна
Смерть
Неизвестно