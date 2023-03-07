(Алексеева) Елена Осиповна
Место рождения
Дата рождения26.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1903
Отец: Алексеев Осип Васильевич
Мать: Алексеева Марфа Ивановна
Крещение
26.05.1903
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Григорий Трофимович Алексеев и Пелагея Дмитриевна Малкина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно