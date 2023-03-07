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(Алексеева) Елена Осиповна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1903

Отец: Алексеев Осип Васильевич

Мать: Алексеева Марфа Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.05.1903
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Григорий Трофимович Алексеев и Пелагея Дмитриевна Малкина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
Неизвестно
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