Завьялов Онисим Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Онисим Прокопьевич

Завьялов Онисим Прокопьевич

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

После 31.05.1858 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 31.05.1858 ст.

Отец: Завьялов Прокопий Иванович

Мать: Завьялова Устиния Тимофеевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1879 ст.

Жена: Завьялова Варвара Феофилактовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.

Сын: Завьялов Николай Онисимович

Мать ребёнка: Завьялова Варвара Феофилактовна

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.2-3 (Рождение №-13м)
Смерть
После 1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close