Завьялов Онисим Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 31.05.1858 ст.
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 31.05.1858 ст.
Бракосочетание
Около 1879 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.
Сын: Завьялов Николай Онисимович
Мать ребёнка: Завьялова Варвара Феофилактовна
Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.2-3 (Рождение №-13м)
Смерть
После 1913