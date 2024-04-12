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Завьялов Николай Онисимович

Место рождения

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

19.02.1896 ст.

Дата смерти

15.06.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

После 1858 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1896 ст.

Отец: Завьялов Онисим Прокопьевич

Мать: Завьялова Варвара Феофилактовна

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.2-3 (Рождение №-13м)
Крещение
21.02.1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Макар Егорович - крестьянин из д.Григорьевского Крёстная мать: Завьялова Надежда Ивановна - крестьянская жена из д.Григорьевского
Смерть
15.06.1902 ст.
Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянский сын в 6 лет (от боли в животе)
Похороны
18.06.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.147-148 (Умершие №-18м)
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