Завьялов Николай Онисимович
Место рождения
Дата рождения19.02.1896 ст.
Дата смерти15.06.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1896 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.2-3 (Рождение №-13м)
Крещение
21.02.1896 ст.
Крёстный отец: Макар Егорович - крестьянин из д.Григорьевского Крёстная мать: Завьялова Надежда Ивановна - крестьянская жена из д.Григорьевского
Смерть
15.06.1902 ст.
Крестьянский сын в 6 лет (от боли в животе)
Похороны
18.06.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.147-148 (Умершие №-18м)