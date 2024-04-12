Завьялова (Хренова) Варвара Феофилактовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860 ст.
Отец: - Феофилакт Ефимович
Мать: - Анна Максимовна
Бракосочетание
Около 1879 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.
Сын: Завьялов Николай Онисимович
Отец ребёнка: Завьялов Онисим Прокопьевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.2-3 (Рождение №-13м)
Рождение ребёнка
13.06.1898 ст.
Сын: Завьялов Сергей Онисимович
Отец ребёнка: Завьялов Онисим Прокопьевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.123-124 (Рождение №-58м)
Рождение ребёнка
19.03.1905 ст.
Сын: Завьялов Василий Онисимович
Отец ребёнка: Завьялов Онисим Прокопьевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.8-9 (Рождение №-24м)
Смерть
После 1907 ст.