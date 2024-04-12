Завьялова (Хренова) Варвара Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Хренова) Варвара Феофилактовна

Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: - Феофилакт Ефимович

Мать: - Анна Максимовна

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1879 ст.

Муж: Завьялов Онисим Прокопьевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.

Сын: Завьялов Николай Онисимович

Отец ребёнка: Завьялов Онисим Прокопьевич

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.2-3 (Рождение №-13м)
Рождение ребёнка
13.06.1898 ст.

Сын: Завьялов Сергей Онисимович

Отец ребёнка: Завьялов Онисим Прокопьевич

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.123-124 (Рождение №-58м)
Рождение ребёнка
19.03.1905 ст.

Сын: Завьялов Василий Онисимович

Отец ребёнка: Завьялов Онисим Прокопьевич

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.8-9 (Рождение №-24м)
Смерть
После 1907 ст.
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