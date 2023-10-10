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Завьялов Василий Онисимович

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Место рождения

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

19.03.1905 ст.

Дата смерти

14.10.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

После 1858 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1905 ст.

Отец: Завьялов Онисим Прокопьевич

Мать: Завьялова Варвара Феофилактовна

Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.8-9 (Рождение №-24м)
Крещение
20.03.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Константин Осипович - крестьянский сын из д.Ключёвка (2-юродный брат) Крёстная мать: Елизавета Прокопьевна - крестьянская жена из д.Белоглазово (тётя)
Смерть
14.10.1905 ст.
Григорьевка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 6 мес. (от кашля)
Похороны
16.10.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.70-71 (Умершие №-40м)
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