Завьялов Василий Онисимович
Место рождения
Дата рождения19.03.1905 ст.
Дата смерти14.10.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1905 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.8-9 (Рождение №-24м)
Крещение
20.03.1905 ст.
Крёстный отец: Константин Осипович - крестьянский сын из д.Ключёвка (2-юродный брат) Крёстная мать: Елизавета Прокопьевна - крестьянская жена из д.Белоглазово (тётя)
Смерть
14.10.1905 ст.
Младенец в 6 мес. (от кашля)
Похороны
16.10.1905 ст.
МК 56-13-44 стр.70-71 (Умершие №-40м)