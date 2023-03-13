Завьялов Прокопий (Прокофий) Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смерти12.05.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
РС 200-14-78 стр.615-616 (8-я ревизия 1834 ст - 8 лет)
Бракосочетание
Около 1848 ст.
РС 200-14-78 стр.615-616 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 20.09.1850 ст - 24 года)
Рождение ребёнка
05.09.1850 ст.
Сын: Завьялов Никита Прокопьевич
Мать ребёнка: Завьялова (-) Устиния Тимофеевна
РС 200-14-78 стр.615-616 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 20.09.1850 ст - 2 нед.)
Рождение ребёнка
После 31.05.1858 ст.
Сын: Завьялов Онисим Прокопьевич
Мать ребёнка: Завьялова (-) Устиния Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.02.1871 ст.
Сын: Завьялов Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Завьялова (-) Устиния Тимофеевна
Смерть
12.05.1907 ст.
Крестьянин, вдовый после 1-го брака в 80-81 год (от старости)
Похороны
13.05.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.206-207 (Умершие №-14м)