Завьялов Прокопий (Прокофий) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Прокопий (Прокофий) Иванович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

12.05.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Завьялов Иван Петрович

Мать: Завьялова (-) Анна Андреевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-78 стр.615-616 (8-я ревизия 1834 ст - 8 лет)
Бракосочетание
Около 1848 ст.

Жена: Завьялова (-) Устиния Тимофеевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-78 стр.615-616 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 20.09.1850 ст - 24 года)
Рождение ребёнка
05.09.1850 ст.

Сын: Завьялов Никита Прокопьевич

Мать ребёнка: Завьялова (-) Устиния Тимофеевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-78 стр.615-616 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 20.09.1850 ст - 2 нед.)
Рождение ребёнка
После 31.05.1858 ст.

Сын: Завьялов Онисим Прокопьевич

Мать ребёнка: Завьялова (-) Устиния Тимофеевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.02.1871 ст.

Сын: Завьялов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Завьялова (-) Устиния Тимофеевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
12.05.1907 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянин, вдовый после 1-го брака в 80-81 год (от старости)
Похороны
13.05.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.206-207 (Умершие №-14м)

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