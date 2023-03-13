Завьялова (-) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 ст.
Дата смерти19.10.1971 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Завьялов Прокопий (Прокофий) Иванович
Отец ребёнка: Завьялов Иван Петрович
РС 200-14-78 стр.615-616 (8-я ревизия 1834 ст - 8 лет)
Смерть
19.10.1971 ст.