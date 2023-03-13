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Завьялова (-) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

19.10.1971 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Завьялов Прокопий (Прокофий) Иванович

Отец ребёнка: Завьялов Иван Петрович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-78 стр.615-616 (8-я ревизия 1834 ст - 8 лет)
Смерть
19.10.1971 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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