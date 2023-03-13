Завьялов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавьялов Иван Петрович

Завьялов Иван Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784 ст.

Отец: Завьялов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Завьялов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Завьялова Анна Андреевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close