Завьялов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1784 ст.
Отец: Завьялов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Завьялов Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Завьялова Анна Андреевна
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завьялова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно