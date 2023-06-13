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Завьялова (-) Устиния Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

После 1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: Тимофей Акимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1848 ст.

Муж: Завьялов Прокопий Иванович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.09.1850 ст.

Сын: Завьялов Никита Прокопьевич

Отец ребёнка: Завьялов Прокопий Иванович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.02.1871 ст.

Сын: Завьялов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Завьялов Прокопий Иванович

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1871 ст.