Завьялова (-) Устиния Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиПосле 1871 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Отец: Тимофей Акимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.09.1850 ст.
Сын: Завьялов Никита Прокопьевич
Отец ребёнка: Завьялов Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1871 ст.
Сын: Завьялов Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Завьялов Прокопий Иванович
Смерть
После 1871 ст.