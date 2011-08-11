Подхомутова (Лукина) Дина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подхомутова (Лукина) Дина Ивановна

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Место рождения

Нижние Серги, Россия

Дата рождения

27.03.1927

Дата смерти

11.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1927

Отец: Лукин Иван Никитич

Мать: Лукина Вера Ивановна

Нижние Серги, Россия
Бракосочетание
31.12.1949

Муж: Подхомутов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
22.02.1950

Дочь: Чернышева Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Подхомутов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
09.05.1953

Сын: Подхомутов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Подхомутов Сергей Алексеевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
11.08.2011
Ревда, Ревда, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
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