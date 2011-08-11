Подхомутова (Лукина) Дина Ивановна
Место рожденияНижние Серги, Россия
Дата рождения27.03.1927
Дата смерти11.08.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1927
Отец: Лукин Иван Никитич
Мать: Лукина Вера Ивановна
Нижние Серги, Россия
Бракосочетание
31.12.1949
Рождение ребёнка
22.02.1950
Дочь: Чернышева Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Подхомутов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
09.05.1953
Сын: Подхомутов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Подхомутов Сергей Алексеевич
Смерть
11.08.2011
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно