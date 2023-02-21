Лукина (Федотова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Иван Гаврилович
Мать: Федотова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
05.03.1924
Дочь: Лукина Нинель Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Никитич
Рождение ребёнка
27.03.1927
Дочь: Подхомутова Дина Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Никитич
Нижние Серги, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Иван Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукин Иван Никитич
Смерть
Неизвестно