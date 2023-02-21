Лукина (Федотова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Федотова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Иван Гаврилович

Мать: Федотова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
05.03.1924

Дочь: Лукина Нинель Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Никитич

Рождение ребёнка
27.03.1927

Дочь: Подхомутова Дина Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Никитич

Нижние Серги, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
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