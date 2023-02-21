Федотова Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Ольга Сергеевна

Место рождения

Нижние Серги, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Гаврилович

Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Борис Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Гаврилович

Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Гаврилович

Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабельская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Гаврилович

Нижние Серги, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
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