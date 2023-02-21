Федотова Ольга Сергеевна
Место рожденияНижние Серги, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Гаврилович
Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Иван Гаврилович
Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Иван Гаврилович
Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабельская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Гаврилович
Нижние Серги, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно