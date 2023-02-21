Шабельская (Федотова) Ольга Ивановна
Место рожденияНижние Серги, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федотов Иван Гаврилович
Мать: Федотова Ольга Сергеевна
Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рита
Отец ребёнка: Федотова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Федотова ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно