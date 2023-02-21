Шабельская (Федотова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабельская (Федотова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Нижние Серги, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Иван Гаврилович

Мать: Федотова Ольга Сергеевна

Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рита

Отец ребёнка: Федотова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Федотова ?

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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