Лукин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукин Иван Никитич

Мать: Лукина Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цирекидзе Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Лукина Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Лукина Тамара Александровна

Смерть
Неизвестно
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