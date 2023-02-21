Лукин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукин Иван Никитич
Мать: Лукина Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цирекидзе Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Лукина Тамара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукина Тамара Александровна
Смерть
Неизвестно