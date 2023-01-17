Лукин Алексей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Алексей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукин Евгений Иванович

Мать: Лукина Тамара Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Лукина Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лукина Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Лукина Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Лариса

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
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