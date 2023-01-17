Лукин Алексей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Лукина Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лукина Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Лукина Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Лариса
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область