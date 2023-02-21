Лукин Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукин ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.03.1924

Дочь: Лукина Нинель Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1927

Дочь: Подхомутова Дина Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Вера Ивановна

Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Лукина Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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