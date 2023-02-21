Лукин Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1924
Дочь: Лукина Нинель Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1927
Дочь: Подхомутова Дина Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Вера Ивановна
Нижние Серги, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукина Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно