Подхомутов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1953
Дата смерти01.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1953
Бракосочетание
20.?.1976
Рождение ребёнка
30.03.1977
Дочь: Юлия Александровна
Мать ребёнка: Подхомутова Валентина Ефимовна
Рождение ребёнка
15.10.1986
Сын: Подхомутов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Подхомутова Валентина Ефимовна
Смерть
01.03.2018
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно