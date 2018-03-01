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Подхомутов Александр Сергеевич

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Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

09.05.1953

Дата смерти

01.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1953

Отец: Подхомутов Сергей Алексеевич

Мать: Подхомутова Дина Ивановна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
20.?.1976

Жена: Подхомутова Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
30.03.1977

Дочь: Юлия Александровна

Мать ребёнка: Подхомутова Валентина Ефимовна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1986

Сын: Подхомутов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Подхомутова Валентина Ефимовна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
01.03.2018
Ревда, Ревда, Свердловская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
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