Подхомутов Сергей Алексеевич
Место рожденияБабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Дата рождения25.06.1924
Дата смерти01.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1924
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Бракосочетание
31.12.1949
Рождение ребёнка
22.02.1950
Дочь: Чернышева Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Подхомутова Дина Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1953
Сын: Подхомутов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Подхомутова Дина Ивановна
Смерть
01.10.1982
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно