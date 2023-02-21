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Подхомутов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии

Дата рождения

25.06.1924

Дата смерти

01.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1924

Отец: Подхомутов Алексей Иванович

Мать: Подхомутова Августа Александровна

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Бракосочетание
31.12.1949

Жена: Подхомутова Дина Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1950

Дочь: Чернышева Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Подхомутова Дина Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1953

Сын: Подхомутов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Подхомутова Дина Ивановна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
01.10.1982
Ревда, Ревда, Свердловская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
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