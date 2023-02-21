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Подхомутов Алексей Иванович

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Место рождения

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Подхомутов Иван Алексеевич

Мать: Подхомутова Елизавета Васильевна

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1913

Дочь: Маслова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Подхомутова Августа Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1924

Сын: Подхомутов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Подхомутова Августа Александровна

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кустова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Подхомутова Августа Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подхомутов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Подхомутова Августа Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подхомутова Августа Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подхомутова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Подхомутова Августа Александровна

Смерть
Неизвестно
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