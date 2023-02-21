Подхомутов Алексей Иванович
Место рожденияБабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
02.11.1913
Дочь: Маслова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Подхомутова Августа Александровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1924
Сын: Подхомутов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Подхомутова Августа Александровна
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кустова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Подхомутова Августа Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подхомутов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Подхомутова Августа Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подхомутова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Подхомутова Августа Александровна
Смерть
Неизвестно