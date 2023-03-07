Подхомутова (Задумкина) Августа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подхомутова (Задумкина) Августа Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

15.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1913

Дочь: Маслова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Подхомутов Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1924

Сын: Подхомутов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Подхомутов Алексей Иванович

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подхомутов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Подхомутов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кустова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Подхомутов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подхомутова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Подхомутов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подхомутов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
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