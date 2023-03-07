Подхомутова (Задумкина) Августа Александровна
Место рождения
Дата рождения15.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1913
Дочь: Маслова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Подхомутов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1924
Сын: Подхомутов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Подхомутов Алексей Иванович
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подхомутов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Подхомутов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кустова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Подхомутов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подхомутова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Подхомутов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно