Кустова (Подхомутова) Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Занегина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кустов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Кустов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Водянова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кустов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кустов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кустов Николай
Смерть
Неизвестно