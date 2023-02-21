Кустова (Подхомутова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустова (Подхомутова) Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подхомутов Алексей Иванович

Мать: Подхомутова Августа Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Занегина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кустов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Кустов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Водянова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кустов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Кустов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустов Николай

Смерть
Неизвестно
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