Подхомутова (Подхомутова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подхомутова (Подхомутова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Полянская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич

д. Бабиково
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Градислава Ивановна

Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Белякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1884

Сын: Подхомутов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Задумкина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подхомутов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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