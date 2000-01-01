Подхомутова (Подхомутова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Полянская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич
д. Бабиково
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Градислава Ивановна
Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Белякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1884
Сын: Подхомутов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Задумкина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Подхомутов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно