Подхомутов Иван Алексеевич
Место рожденияБабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Подхомутов Алексей Александрович
Мать: Маремьяна
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Полянская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна
д. Бабиково
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Градислава Ивановна
Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Белякова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1884
Сын: Подхомутов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Задумкина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно