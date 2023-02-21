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Подхомутов Иван Алексеевич

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Место рождения

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Подхомутов Алексей Александрович

Мать: Маремьяна

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Полянская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна

д. Бабиково
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Градислава Ивановна

Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Белякова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1884

Сын: Подхомутов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Задумкина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Подхомутова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подхомутова Елизавета Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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