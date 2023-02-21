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Подхомутов Алексей Александрович

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Место рождения

д. Бабиково

Дата рождения

26.01.1808

Дата смерти

06.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1808

Отец: Подхомутов Александр

Мать: не указана

д. Бабиково
Рождение ребёнка
1847

Сын: Подхомутов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Маремьяна

Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Маремьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подхомутов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Маремьяна

Смерть
06.01.1871
д. Бабиково
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