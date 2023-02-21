Подхомутов Алексей Александрович
Место рожденияд. Бабиково
Дата рождения26.01.1808
Дата смерти06.01.1871
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1808
Отец: Подхомутов Александр
Мать: не указана
д. Бабиково
Рождение ребёнка
1847
Сын: Подхомутов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Маремьяна
Бабиково Турундаевская волость Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Маремьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подхомутов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Маремьяна
Смерть
06.01.1871
д. Бабиково