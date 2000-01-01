(Подхомутова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти02.07.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Подхомутов Алексей Александрович
Мать: Маремьяна
Рождение ребёнка
30.01.1869
Сын: Полянский Евгений Петрович
Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович
Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
05.05.1871
Дочь: Юлия Петровна
Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович
Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович
Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
1875
Сын: Полянский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович
Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
1877
Сын: Полянский Николай Петрович
Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович
Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
15.10.1878
Сын: Полянский Александр Петрович
Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович
Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
23.07.1881
Сын: Полянский Николай Петрович
Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович
Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
06.04.1884
Сын: Полянский Василий Петрович
Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович
Вологодская область, д. Головино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1908