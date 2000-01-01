(Подхомутова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подхомутова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

02.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Подхомутов Алексей Александрович

Мать: Маремьяна

Рождение ребёнка
30.01.1869

Сын: Полянский Евгений Петрович

Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович

Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
05.05.1871

Дочь: Юлия Петровна

Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович

Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
1873

Сын: Полянский Иван Петрович

Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович

Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
1875

Сын: Полянский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович

Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
1877

Сын: Полянский Николай Петрович

Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович

Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
15.10.1878

Сын: Полянский Александр Петрович

Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович

Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
23.07.1881

Сын: Полянский Николай Петрович

Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович

Вологодская область, д. Головино
Рождение ребёнка
06.04.1884

Сын: Полянский Василий Петрович

Отец ребёнка: Полянский Петр Иванович

Вологодская область, д. Головино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Петр Иванович

Смерть
02.07.1908
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