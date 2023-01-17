Подхомутов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения15.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1986
Бракосочетание
30.08.2014
Жена: Подхомутова Регина
Рождение ребёнка
04.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подхомутова Регина
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бизнесмен, инвестор
Место жительства
Неизвестно