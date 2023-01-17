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Подхомутов Сергей Александрович

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Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

15.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1986

Отец: Подхомутов Александр Сергеевич

Мать: Подхомутова Валентина Ефимовна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
30.08.2014

Жена: Подхомутова Регина

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подхомутова Регина

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бизнесмен, инвестор
Место жительства
Неизвестно
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