Подхомутова (Багина) Валентина Ефимовна
Место рожденияКировская область д.Орехово
Дата рождения02.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1955
Отец: Багин Ефим
Кировская область д.Орехово
Бракосочетание
20.?.1976
Рождение ребёнка
30.03.1977
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Подхомутов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.1986
Сын: Подхомутов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Подхомутов Александр Сергеевич