Подхомутова (Багина) Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подхомутова (Багина) Валентина Ефимовна

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Место рождения

Кировская область д.Орехово

Дата рождения

02.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1955

Отец: Багин Ефим

Мать: Сысолятина Нина Сидоровна

Кировская область д.Орехово
Бракосочетание
20.?.1976

Муж: Подхомутов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.03.1977

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Подхомутов Александр Сергеевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.10.1986

Сын: Подхомутов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Подхомутов Александр Сергеевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
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