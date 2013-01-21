Сысолятина (Багина) Нина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысолятина (Багина) Нина Сидоровна

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Место рождения

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.10.1932

Дата смерти

21.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1932

Отец: Багин Сидор Андриянович

Мать: Багина Секлетинья Михайловна

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1954

Муж: Багин Ефим

Рождение ребёнка
02.07.1955

Дочь: Подхомутова Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Багин Ефим

Кировская область д.Орехово
Смерть
21.01.2013
Советск, Россия
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
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