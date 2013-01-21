Сысолятина (Багина) Нина Сидоровна
Место рождения
Дата рождения07.10.1932
Дата смерти21.01.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1932
Бракосочетание
1954
Муж: Багин Ефим
Рождение ребёнка
02.07.1955
Дочь: Подхомутова Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Багин Ефим
Кировская область д.Орехово
Смерть
21.01.2013
Советск, Россия
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область