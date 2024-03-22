Подхомутова (Гусева) Регина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подхомутова (Гусева) Регина

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

07.07.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
11.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
30.08.2014

Муж: Подхомутов Сергей Александрович

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подхомутов Сергей Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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