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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подхомутова Регина
Рождение ребёнка
11.05.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подхомутова Регина
Ревда, Ревда, Свердловская область
Развод
Неизвестно
Жена: Подхомутова Регина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подхомутова Регина