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Демиденков Григорий Иванов

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Демиденков Иван Демидов

Мать: Демиденкова Ксения Стефанова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1906

Жена: Дария Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1907

Дочь: Ефросиния Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Сергеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Сергеева

Рождение ребёнка
22.05.1909

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Дария Сергеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Дария Сергеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1913

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Дария Сергеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1914

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Дария Сергеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1916

Сын: Семён Григорьев

Мать ребёнка: Дария Сергеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Сергеева

Смерть
Неизвестно
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