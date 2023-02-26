Демиденков Григорий Иванов
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1906
Жена: Дария Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1907
Дочь: Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Сергеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Сергеева
Рождение ребёнка
22.05.1909
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Дария Сергеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Дария Сергеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1913
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Дария Сергеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1914
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Дария Сергеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Семён Григорьев
Мать ребёнка: Дария Сергеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Сергеева
Смерть
Неизвестно