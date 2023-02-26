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Никита Григорьев

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.04.1914

Дата смерти

29.06.1915

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

До 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914

Отец: Демиденков Григорий Иванов

Мать: Дария Сергеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.06.1915
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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