Никита Григорьев
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.04.1914
Дата смерти29.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914
Отец: Демиденков Григорий Иванов
Мать: Дария Сергеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.06.1915
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.