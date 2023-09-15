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Дария Сергеева

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: ?

Мать: ?

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.07.1906

Муж: Демиденков Григорий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1909

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1913

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1914

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1916

Сын: Семён Григорьев

Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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