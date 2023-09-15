Дария Сергеева
Место рождения
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.07.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1909
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1913
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1914
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Семён Григорьев
Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно