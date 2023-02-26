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Евдокия Григорьева

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.02.1913

Дата смерти

28.06.1913

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

До 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1913

Отец: Демиденков Григорий Иванов

Мать: Дария Сергеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.06.1913
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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