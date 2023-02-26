Евдокия Григорьева
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.02.1913
Дата смерти28.06.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1913
Отец: Демиденков Григорий Иванов
Мать: Дария Сергеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.06.1913
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.