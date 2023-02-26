Пелагея Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1907
Дочь: Ефросиния Григорьева
Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно