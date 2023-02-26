Пелагея Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1907

Дочь: Ефросиния Григорьева

Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Демиденков Григорий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демиденков Григорий Иванов

Смерть
Неизвестно
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