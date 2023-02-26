(Демиденкова) Ефросиния Григорьева
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.09.1907
Дата смерти07.09.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1907
Отец: Демиденков Григорий Иванов
Мать: Пелагея Сергеева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.09.1908
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.