(Демиденкова) Ефросиния Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демиденкова) Ефросиния Григорьева

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.09.1907

Дата смерти

07.09.1908

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

До 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1907

Отец: Демиденков Григорий Иванов

Мать: Пелагея Сергеева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.09.1908
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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