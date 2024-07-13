Облов Денис Иванович Около 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Облов Денис Иванович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Облов Иван Иванович

Мать: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Облова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Облов Иван Денисович

Мать ребёнка: Облова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
С 1774 по 1780

Сын: Облов Петр Денисович

Мать ребёнка: Облова Варвара Ивановна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Облов Никита Денисович

Мать ребёнка: Облова Варвара Ивановна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Облова Анна Денисовна

Мать ребёнка: Облова Варвара Ивановна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Облова Устинья Денисовна

Мать ребёнка: Облова Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно

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