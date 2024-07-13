Облов Денис Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Облова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Облов Иван Денисович
Мать ребёнка: Облова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
С 1774 по 1780
Сын: Облов Петр Денисович
Мать ребёнка: Облова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1784 ст.
Мать ребёнка: Облова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Облова Анна Денисовна
Мать ребёнка: Облова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Облова Устинья Денисовна
Мать ребёнка: Облова Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно