село Никольское, село Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Никольское

Аннинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
577Никольское, с. каз.при рч. Такае.805029912351306Церковь православная 1. Заводов кожевенных 2. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Архангельская волость
192. Никольское, село бывшее государственное, при речке Такае, дворов 376, жителей 2418, церковь православная, школа, винокуренный завод

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Архангельская волость
село Никольское«Абрамовское» п.-т. отд. Воронеж. губ.8430

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Аннинский район
7001Никольскоесело51°28'с.ш.40°57'в.д.M-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Аннинский муниципальный район, Никольское сельское поселение
20602448101с Никольскоесело
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