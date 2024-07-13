Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Облов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1733 ст.
Дочь: Спицына (Облова) Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Облов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1733 ст.
Дочь: Свиридова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Облов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Облов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Облов Денис Иванович
Отец ребёнка: Облов Иван Иванович
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Сын: Облов Фома Иванович
Отец ребёнка: Облов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно