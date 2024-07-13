Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Облов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1733 ст.

Дочь: Спицына (Облова) Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Облов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1733 ст.

Дочь: Свиридова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Облов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Облов Григея Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Облов Денис Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Иванович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Облов Фома Иванович

Отец ребёнка: Облов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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