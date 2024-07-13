Облов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714 ст.
Отец: Облов Иван Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1733 ст.
Дочь: Спицына (Облова) Афимья Ивановна
Мать ребёнка: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна
Рождение ребёнка
Около 1733 ст.
Дочь: Свиридова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Облов Денис Иванович
Мать ребёнка: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Сын: Облов Фома Иванович
Мать ребёнка: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна
Смерть
Неизвестно