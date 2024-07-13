Облов Иван Иванович Около 1714 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Облов Иван Иванович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1714 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714 ст.

Отец: Облов Иван Семенович

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна

Рождение ребёнка
1733 ст.

Дочь: Спицына (Облова) Афимья Ивановна

Мать ребёнка: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна

Рождение ребёнка
Около 1733 ст.

Дочь: Свиридова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Облов Григея Иванович

Мать ребёнка: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Облов Денис Иванович

Мать ребёнка: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Облов Фома Иванович

Мать ребёнка: Облова (Топтыгина) Агафрена Степановна

Смерть
Неизвестно

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